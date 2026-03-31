İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılar sonucu kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi meydana geldi

ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a yönelik gece boyu devam eden saldırıları sonucu kentin doğusunda yer alan bazı bölgelerinde elektrik kesintisi meydana geldiği bildirildi.

Kesintilerin ardından harekete geçen ekiplerin sorunu kısa sürede giderdiği vurgulanan haberde, kesinti yaşanan bölgelere tekrar elektrik verilmesinin sağlandığı kaydedildi.