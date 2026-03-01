ABD ve İsrail: İran Devrim Muhafızları Karargâhı ve Kritik Askeri Hedefler İmha Edildi

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalarda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) ait kritik askeri altyapının hedef alındığını ve imha edildiğini öne sürdü.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Dün gerçekleştirilen büyük ölçekli ABD saldırısı yılanın başını kesti. Amerika dünyanın en güçlü ordusuna sahiptir ve IRGC'nin artık bir karargahı yoktur" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM, paylaştığı görüntüler eşliğinde, saldırılarda İran'ın entegre hava savunma sistemleri, donanma gemileri ve denizaltıları, gemi savar füze mevzileri, yer altı füze alanları ve askeri haberleşme kabiliyetlerinin de vurulduğunu ileri sürdü. CENTCOM, sosyal medya paylaşımında saldırıların görüntülerine de yer verdi.

İsrail ordusu: "Onlarca komuta merkezi vuruldu"

İsrail ordusu da bugün yaptığı açıklamada, İran'a ait onlarca askeri komuta merkezinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada, vurulan hedefler arasında IRGC karargahı, istihbarat merkezleri, IRGC Hava Kuvvetleri komuta merkezleri ve iç güvenlik karargahlarının bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusu ayrıca, balistik füze bataryaları ile hava savunma sistemlerinin de imha edildiğini öne sürdü.

"Komuta ve kontrol kapasitesi ciddi biçimde zayıflatıldı"

İsrail ordusunun açıklamasında, "Tamamlanan saldırı dalgası, İran rejiminin komuta ve kontrol kabiliyetlerini ciddi ölçüde zayıflatmış, merkezi askeri karargahlarında görev yapan personelin etkisiz hale getirilmesini sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hedef alınan merkezlerin, İran yetkililerinin muharebe faaliyetlerini yönettiği, operasyonlar geliştirdiği ve istihbarat değerlendirmeleri yaptığı noktalar olduğu kaydedildi.

CENTCOM'a göre İran'ın saldırı düzenlediği öne sürülen noktalar

Öte yandan CENTCOM, İran'ın sivilleri hedef aldığını ileri sürerek, saldırı düzenlendiği iddia edilen noktaları şöyle sıraladı: Dubai Uluslararası Havalimanı, Kuveyt Uluslararası Havalimanı, Dubai'de Zayed Uluslararası Havalimanı, Irak'ın kuzeyindeki Erbil Uluslararası Havalimanı, Dubai'de Fairmont Palm ve Burj Al Arab otelleri, Bahreyn'de Crowne Plaza Oteli, Dubai Limanı, İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, Beyt Şemeş ve Tel Aviv'deki yerleşim alanları, Bahreyn'de Era Views Towers yerleşkesi ile Katar'daki bazı yerleşim bölgeleri.

CENTCOM söz konusu paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

Kaynak: ANKA