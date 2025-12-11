ABD Dışişleri Bakanı, İsrailli mevkidaşıyla Gazze'de ateşkesi hedefleyen planı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile Başkan Donald Trump'ın 9 Ekim'de açıkladığı ve 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilen 20 maddelik barış planının uygulanması konusunda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD'ye resmi ziyarette bulunan Saar'ın Rubio ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ikilinin Trump'ın 9 Ekim'de açıkladığı ve 18 Kasım'da BMGK tarafından da tasdik edilen 20 maddelik barış planının uygulanması konularını görüştüğü belirtilerek, bölgesel güvenlik ve insani yardım hususlarının da ele alındığı aktarıldı.

Görüşmede, Suriye ve Lübnan'daki gelişmelerin de ele alındığı kaydedilirken, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için yakın işbirliğine olan bağlılığın dile getirildiği belirtildi.