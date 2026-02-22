ABD Basını: "İran, 48 Saat İçerisinde Nükleer Konulara İlişkin Teklif Sunarsa Abd-İran Heyetleri Cuma Günü Görüşebilir"

(ANKARA) - ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerde yeni bir tur görüşmenin, Tahran yönetiminin kısa süre içinde teklif sunması halinde cuma günü yapılmasının beklendiği bildirildi.

ABD merkezli Axios yayın kuruluşunun bugün üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran'ın önümüzdeki 48 saat içinde nükleer anlaşmaya ilişkin ayrıntılı bir teklif sunması durumunda ABD'li müzakereciler yeni görüşmeler için hazır olacak. Haberde, tarafların yeni tur görüşmeleri İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirmesinin beklendiği aktarıldı.

ABD ile İran arasında son dönemde yürütülen dolaylı temasların ardından tarafların diplomatik süreci sürdürme konusunda temkinli iyimserlik taşıdığı ifade ediliyor. Yeni görüşme turuna ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Kaynak: ANKA