ABD ve İran Faslı Diyalog: Umman'daki Görüşmeler Olumlu İlerliyor

WASHINGTON, 13 Nisan (Xinhua) -- Beyaz Saray, cumartesi günü Umman'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'nin bir araya gelerek "çok olumlu ve yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Özel Temsilci Witkoff, görüşmede Trump'tan iki ülke arasındaki farklılıkların mümkünse diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönünde talimat aldığını karşı tarafa iletmiştir" denildi.

"Son derece karmaşık konuların ele alınması gerekiyor. Özel Temsilci Witkoff'un bugün gerçekleştirdiği doğrudan görüşme, her iki tarafın da yararına olacak bir çözüme ulaşılması yolunda önemli bir adım teşkil ediyor" denilen açıklamada, tarafların önümüzdeki cumartesi günü yeniden bir araya gelmesinin planlandığı belirtildi.

İran medyasında çıkan haberlerde de görüşmeler "yapıcı" olarak değerlendirilirken, müzakerelerin önümüzdeki hafta devam edeceği ifade edildi.

Bu görüşme, Trump'ın yeniden başkanlık görevine başlamasının ardından ABD ile İran arasında gerçekleştirilen ilk doğrudan temas oldu.

Trump, İran'ın nükleer silah edinmemesini garanti altına alan bir anlaşmayı derhal kabul etmemesi durumunda askeri müdahaleyle karşılaşabileceği uyarısını sık sık dile getiriyor.