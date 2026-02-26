Haberler

ABD ve İran Heyetlerinin Cenevre'deki Görüşmelerine Kısa Ara Verildi

Güncelleme:
ABD ile İran arasında Cenevre'de dolaylı müzakerelerin üçüncü tur görüşmeleri yapıldı. Taraflar, 'yaratıcı ve olumlu' fikir alışverişinde bulundu ve görüşmelere kısa bir ara verildi.

(ANKARA) - ABD ile İran arasında Cenevre'de dolaylı olarak yürütülen üçüncü tur temaslarda tarafların "yaratıcı ve olumlu" fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi. Görüşmelere kısa bir ara verildiği, müzakerelerin günün ilerleyen saatlerinde yeniden başlayacağı belirtildi.

Sürece arabuluculuk eden Umman'ın Dışişleri Bakanı Badr Albusaydi, sosyal medya hesabından görüşmelere ilişkin son durumu aktardı.

ABD ve İran heyetleriyle görüşen Busaydi "Bugün Cenevre'de yaratıcı ve olumlu fikir alışverişinde bulunduk. Şu anda hem ABD'li hem de İranlı müzakereciler ara verdi. Günün ilerleyen saatlerinde yeniden başlayacağız. Daha fazla ilerleme kaydetmeyi umuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
