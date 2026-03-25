AA'ya konuşan Pakistanlı kaynaklar: "ABD-İran müzakereleri için 48 saat zarfında hamle bekleniyor"

Pakistanlı kaynaklar, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin 48 saat içinde ilerleyeceğini belirtti. İran, füze kapasitesi sınırlamasını reddederek tazminat talep etti. ABD Başkanı Trump, müzakerelerin sürdüğünü iddia etti ancak İranlı yetkililer bunu yalanladı.

Pakistanlı ismi paylaşılmayan kaynaklar, Anadolu Ajansına (AA) yaptıkları açıklamada, ABD ile İran arasındaki müzakereler için 48 saat zarfında hamle beklendiğini belirtti.

Kaynaklar, "güvence arayışındaki İran"ın, füze kapasitesi sınırlamasını reddettiğini ve tazminat istediğini belirterek, "Müzakereler için 48 saat zarfında hamle bekleniyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran ile aktif olarak müzakereler yürüttüklerini iddia etmişti. İranlı yetkililer ise Trump'ın iddialarını yalanlamıştı. ABD ve İsrail basını, İranlı ve Amerikalı yetkililerin Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşme yapabileceğini öne sürmüştü.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
