İddia: ABD ve İran Anlaştı, Trump'ın Onayı Bekleniyor

(ANKARA) - ABD medyasına göre, ABD ve İranlı müzakereciler, ateşkesi uzatacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatacak 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardı, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya nihai onayı vermesi bekleniyor.

Axios'un iki ABD'li yetkili ve arabuluculuk sürecinde yer aldığı belirtilen bölgeden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, söz konusu anlaşma savaşın başlangıcından bu yana en önemli diplomatik ilerleme olarak değerlendiriliyor.

Ancak İran'ın nükleer programına ilişkin temel anlaşmazlıkların çözümü için daha kapsamlı müzakerelerin gerekli olduğu belirtildi. Habere göre mutabakat zaptı, mevcut ateşkesin 60 gün uzatılmasını ve bu süre içinde tarafların doğrudan müzakerelere başlamasını öngörüyor.

ABD'li yetkililer, İran tarafının gerekli onayları aldığını ve anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu ilettiğini iddia ediyor. Öte yandan Axios'a konuşan ABD'li yetkililerden biri, Trump'ın anlaşmanın ayrıntıları konusunda bilgilendirildiğini ancak "birkaç gün düşünmek istediğini" arabuluculara ilettiğini söyledi.

Haberde, anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığının "kısıtlanmadan" devam edeceğinin belirtileceği ifade edildi. Bu kapsamda İran'ın 30 gün içinde boğazdaki mayınları kaldırması, ABD'nin ise İran gemi ve limanlarına deniz ablukasını kademeli şekilde sona erdirmesi planlanıyor.

YAPTIRIM MUAFİYETLERİ GÜNDEMDE

Habere göre Washington yönetimi ayrıca İran'ın petrol ihracatını sürdürebilmesi için bazı yaptırım muafiyetleri sağlamayı değerlendiriyor. Mutabakatta İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğine dair bir taahhüdün de yer alacağı öne sürüldü.

Haberde, ilk müzakere başlıklarının İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceği ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sınırlandırılması olacağı belirtildi. ABD'nin de yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması konularını görüşmeyi kabul edeceği ifade edildi.

Axios ayrıca anlaşmanın, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin bir madde içerdiğini ileri sürdü. Haberde bu konunun Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerginliğe neden olduğu kaydedildi. Trump yönetiminin İran'ın bölgedeki vekil güçlere verdiği desteği de müzakerelerde gündeme getirmeyi planladığı aktarıldı.

Kaynak: ANKA