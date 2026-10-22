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ABD ve Guyana Karayipler'deki güvenlik tehditlerine karşı savunma anlaşması imzaladı

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, askeri işbirliğini güçlendirmek ve eğitimi genişletmek için Pentagon'da savunma anlaşması imzaladı. Anlaşma, Karayipler'deki güvenlik tehditlerine karşı önlem almayı ve işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

ABD ve Guyana hükümetlerinin askeri işbirliğini güçlendirmek ve ortak eğitim faaliyetlerini genişletmek amacıyla savunma anlaşması imzaladığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, askeri işbirliğini güçlendirmek, ortak eğitim faaliyetlerini genişletmek ve Karayipler'deki güvenlik tehditlerine karşı önlem almak amacıyla Pentagon'da yeni bir savunma anlaşması imzaladı.

Hegseth, imza töreni sırasında Devlet Başkanı Ali'nin bölgesel liderliğini överek, Guyana'nın Karayipler'deki ortaklarla işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Ali, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, ABD ile işbirliğini daha da derinleştirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Anlaşmayı ikili ilişkileri güçlendirmek için bir fırsat olarak nitelendiren Ali, "Bu çağ eylemin çağı, liderliğin çağı, hakimiyetin ve bağlılığın çağıdır ve bu ortaklığın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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