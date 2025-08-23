ABD ve Güney Kore Arasında İşbirliği Görüşmesi

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliği ve ittifakı ilerletmenin yollarını görüştü. Görüşmede, ABD ve Güney Kore arasındaki ittifakın önemi vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio, başkent Washington'u ziyaret eden Cho ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili "70 yılı aşkın bir süredir Kore Yarımadası ve Hint-Pasifik bölgesinde barış, güvenlik ve refahın temel dayanağı olmaya devam eden ABD ve Güney Kore ittifakının süregelen gücünü" vurguladı.

Hint-Pasifik'te caydırıcılığı ve "kolektif yük paylaşımını" artırdığı, ABD imalatını canlandırmaya yardımcı olduğu belirtilen ABD-Güney Kore ittifakını ilerletmenin yollarını görüşen ikili, ABD, Japonya ve Güney Kore üçlü işbirliğinin öneminin yeniden altını çizdi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
