Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

Suriye'de ordu yola çıktı, İsrail'in karıştırdığı yere gidiyorlar
1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs'ta sokaklar yine karıştı! İşte gözaltına alınanların sayısı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Sevgilisinin bebeğini öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

ABD ve Fransa Dışişleri Bakanları Ukrayna'da Barış İçin Görüştü

ABD ve Fransa Dışişleri Bakanları Ukrayna'da Barış İçin Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Washington'da bir araya gelerek Ukrayna'daki barış sürecini ve Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması için diplomatik çabaları değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya gelerek, Ukrayna'da barışın sağlanması konusunda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, başkent Washingon'da Barrot ile Ukrayna'da "barışa giden yolu ilerletmek için" bir araya geldi.

Bakan Rubio, Barrot ile görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'da "anlamsızca dökülen kanı durdurmaya odaklandığını" açıkça belirterek, ABD'nin kalıcı bir barışı güvence altına almak için Fransa ve Avrupa'daki diğer ortaklarıyla yakından çalışma taahhüdünü teyit etti.

Rubio, sürdürülebilir bir anlaşma için Avrupa'nın Ukrayna'ya destek vermesinde Fransa'nın liderliğini överken, bu konuda "kelimelerin yeterli olmadığını" vurguladı.

Barrot ile görüşmesinde Rubio, Avrupa'nın, Rusya-Ukrayna Savaşını sona erdirmek için gerçek kaynaklar ve siyasi iradeyle öne çıkması gerektiğini belirtti.

İki bakan, ayrıca Gazze'deki tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına almak için diplomatik çabaları masaya yatırırken, İran'ın nükleer silah geliştirmesini veya elde etmesini engelleme konusundaki ortak taahhütlerini de yineledi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.