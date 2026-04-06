ABD ve Filipinler, ortak askeri tatbikata başladı

ABD ve Filipinler orduları, yıllık 'Cope Thunder' tatbikatını başlattı. Tatbikat, küresel yakıt krizi ve İran ile olan savaş nedeniyle bazı kısıtlamalarla gerçekleştiriliyor.

İki ülkenin orduları, tatbikatın açılış töreni için başkent Manila'nın kuzeyindeki Pampanga kentinde yer alan Clark Hava Üssü'nde bir araya geldi.

Tatbikattaki uçuş operasyonlarının ise aynı kentteki Basa Hava Üssü üzerinden yapılması bekleniyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın gölgesinde düzenlenen tatbikat, 17 Nisan'a kadar sürecek.

Küresel yakıt krizi bu tatbikatı da etkiledi

Savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının ardından tatbikat, küresel yakıt tedarikindeki aksamalar nedeniyle bu yıl bazı kısıtlamalara tabi olacak.

Bu kapsamda medya için yapılacak uçuş gösterileri gibi "zorunlu olmayan" bazı etkinlikler programdan çıkarıldı.

Seyahat ve destek personelinin sayısının azaltılması ve uzmanlar arası bilgi paylaşımı gibi bazı aktivitelerin de çevrim içi yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
