ABD ve El Salvador Arasında Düzensiz Göçmen Anlaşması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, düzensiz göçmenlerin El Salvador'daki hapishaneye gönderilmesine yönelik martta yapılan anlaşma kapsamında, bakanlığa muhbirlik yaparak hükümet koruması kazanmış bazı suçluların bu ülkeye iadesini onayladığı iddia edildi.

Washington Post gazetesinin ABD ve El Salvador hükümetlerinden yetkililer de dahil konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, iki ülke arasında imzalanan ve ABD'de hüküm giyen düzensiz göçmenlerin El Salvador'daki hapishaneye kabul edilmesinin önünü açan anlaşmanın arka planı ele alındı.

Kaynakların açıklamalarına göre, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, martta anlaşmaya varılmasından hemen önce Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezine (CECOT) ilişkin anlaşmanın detaylarını tartıştı.

Bukele, görüşmede, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri sayılan El Salvador kökenli MS-13 çetesinin elebaşlarından 9'unun iadesini istedi.

Rubio da gözaltında tuttukları bu çete üyelerinden bir kısmı bakanlığa muhbirlik yaptığı için ABD hükümetinin koruması altında sayılmasına rağmen gerekli düzenlemelerin yapılacağı ve El Salvador'a teslim edecekleri konusunda Bukele'ye söz verdi.

ABD'ye muhbirlik yapan elebaşlarının, El Salvador hükümetinden bazı yetkililerin çeteyle işbirliği yaptığını ifşa ettiği belirtildi.

El Salvador'un Tecoluca kentinde yer alan CECOT, 40 bin kişilik kapasitesiyle Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak kabul ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenleri buraya göndermeye başlamıştı.