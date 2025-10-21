Haberler

ABD ve El Salvador Arasında Düzensiz Göçmen Anlaşması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, düzensiz göçmenlerin El Salvador'daki hapishaneye iadesini onayladığı bildirildi. Anlaşmanın arka planında, El Salvador'daki MS-13 çetesi elebaşlarının iadesi ve bu kişilerin ABD bakanlığına muhbirlik yapması yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, düzensiz göçmenlerin El Salvador'daki hapishaneye gönderilmesine yönelik martta yapılan anlaşma kapsamında, bakanlığa muhbirlik yaparak hükümet koruması kazanmış bazı suçluların bu ülkeye iadesini onayladığı iddia edildi.

Washington Post gazetesinin ABD ve El Salvador hükümetlerinden yetkililer de dahil konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, iki ülke arasında imzalanan ve ABD'de hüküm giyen düzensiz göçmenlerin El Salvador'daki hapishaneye kabul edilmesinin önünü açan anlaşmanın arka planı ele alındı.

Kaynakların açıklamalarına göre, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, martta anlaşmaya varılmasından hemen önce Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezine (CECOT) ilişkin anlaşmanın detaylarını tartıştı.

Bukele, görüşmede, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri sayılan El Salvador kökenli MS-13 çetesinin elebaşlarından 9'unun iadesini istedi.

Rubio da gözaltında tuttukları bu çete üyelerinden bir kısmı bakanlığa muhbirlik yaptığı için ABD hükümetinin koruması altında sayılmasına rağmen gerekli düzenlemelerin yapılacağı ve El Salvador'a teslim edecekleri konusunda Bukele'ye söz verdi.

ABD'ye muhbirlik yapan elebaşlarının, El Salvador hükümetinden bazı yetkililerin çeteyle işbirliği yaptığını ifşa ettiği belirtildi.

El Salvador'un Tecoluca kentinde yer alan CECOT, 40 bin kişilik kapasitesiyle Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak kabul ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenleri buraya göndermeye başlamıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce personel alınacak
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşın cebine yaradı

Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşa yaradı
Satranç büyükustası Daniel Naroditsky yaşamını yitirdi

Strateji ustası 29 yaşında yaşamını yitirdi
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.