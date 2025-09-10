ABD ve Çin Savunma Bakanlarından Samimi Görüşme

Haberler

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çinli mevkidaşı Dong Jun ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasında çatışma istemediklerini vurguladı ve Asya-Pasifik'teki ABD çıkarlarını koruyacaklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çinli mevkidaşı Dong Jun ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasında çatışma yaşanmasını istemediklerini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hegseth'in Çin Savunma Bakanı Dong ile telefonda görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, Hegseth'in görüşmede, ABD'nin, "Çin ile çatışma, rejim değişikliği veya Çin'i boğma peşinde olmadığını" açıkça belirttiği aktarıldı.

"Aynı zamanda, (Hegseth) ABD'nin öncelikli bölge olan Asya-Pasifik'te hayati çıkarları olduğunu ve bu çıkarları kararlılıkla koruyacağını da açıkça belirtti." ifadeleri kullanılan açıklamada, bakanların konuşmalarında, genel olarak "samimi ve yapıcı" şekilde görüş alışverişinde bulunduğu ve görüşmeleri ilerletmek konusunda anlaştığı kaydedildi.

