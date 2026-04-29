ABD ve bazı Latin Amerika ülkeleri, Panama'nın egemenliğine ilişkin ortak açıklama yayımladı

ABD, Bolivya, Kosta Rika, Guyana, Paraguay ile Trinidad ve Tobago, Panama'nın egemenliğini desteklemek amacıyla ortak açıklama yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD, Bolivya, Kosta Rika, Guyana, Paraguay ve Trinidad ve Tobago hükümetlerinin Amerika kıtasının güvenliğini sağlama misyonu kapsamında bölgenin özgürlüğünün "müzakere edilemez" olduğunu yeniden teyit ettiği belirtildi.

Çin'in "hedefli ekonomik baskılarının" ve Panama bayraklı gemileri etkileyen son adımlarının yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, söz konusu eylemlerin deniz ticaretini siyasallaştırmaya ve bölge ülkelerinin egemenliğini ihlal etmeye yönelik açık bir girişim olduğu savunuldu.

Açıklamada, Panama'nın bölgenin deniz ticaret sisteminin temel unsurlarından biri olduğuna işaret edilerek, bu nedenle ülkenin dış baskılardan uzak kalması gerektiği kaydedildi.

Panama'nın egemenliğini zayıflatmaya yönelik her girişimin tüm bölge ülkeleri için tehdit oluşturduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Panama ile dayanışma içindeyiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Amerika kıtasının özgürlük, güvenlik ve refah bölgesi olarak kalmasını sağlamak amacıyla her türlü tehdide karşı birlikte hareket etme konusunda kararlı olunduğunun altı çizildi.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
