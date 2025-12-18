Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve BAE'li mevkidaşı Al Nahyan, Sudan'da ateşkes konusunu görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Sudan'da insani ateşkes sağlanması gerekliliğini konuştu. Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda yaşanan ciddi sorunlar değerlendirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, yaptıkları telefon görüşmesinde Sudan'da ateşkes sağlanması konusunu değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio ve Al Nahyan telefonda görüştü.

Sudan'daki durumu değerlendiren bakanlar, "insani ateşkes" sağlanması gerekliliği hakkında konuştu.

İkili görüşmede ayrıca, "Husilerle mücadelede Yemen'deki istikrarın önemini" ele aldı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
