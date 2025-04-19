ABD, Vatandaşlarına Suriye'ye Seyahat Etmemeleri Çağrısında Bulundu

(ANKARA) - ABD'nin Şam Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına Suriye'yi ziyaret etmemeleri çağrısında bulundu.

ABD'nin Şam Büyükelçiliği tarfından yapılan açıklamada, Suriye'ye seyahat yönünde uyarı yapıldı. Suriye'ye yönelik seyahat uyarısının dördüncü seviyede olduğu ifade edilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın turistik yerler de dahil olmak üzere "olası ve an meselesi" saldırılarla ilgili güvenilir bilgileri takip ettiği belirtildi.

Söz konusu uyarının sebebinin "terörizm ve iç karışıklık" olduğu iddia edilen açıklamada, "Suriye'nin hiçbir bölgesi şiddete karşı güvenli sayılmamalıdır." ifadesi kullanıldı. "ABD vatandaşlarına, teröristlerin Suriye'de insan kaçırma, bombalama ve diğer saldırıları planlamayı sürdürdüklerinizi hatırlatırız." ifadesine yer verilen açıklamada, olası saldırılarda kamusal etkinliklerin ve yerlerin hedef alınabileceği öne sürüldü.

Bölgede bulunan ABD vatandaşlarına ise ülkeyi derhal terk etmeleri uyarısı yapıldı.