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ABD ordusu, Irak'ta İran İHA'sına ait patlamamış mühimmatın imhasında bir askerin öldüğünü duyurdu

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Ürdün'deki İran saldırısında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, ceset kalıntılarının bulunduğunu; Irak'ta ise İran İHA'sına ait patlamamış mühimmatın imhası sırasında 1 askerin öldüğünü açıkladı.

NEW ABD, Ürdün'de 2 askerin hayatını kaybettiği saldırıda ceset kalıntılarının bulunduğunu, Irak'ta ise İran'ın insansız hava aracına (İHA) ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, 17 Temmuz'da İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği saldırının ardından 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 1 askerin ise kaybolduğunun daha önce duyurulduğu hatırlatıldı.

ABD askeri personelinin kapsamlı arama çalışmaları sonucunda bugün erken saatlerde olay yerinde kimliği henüz doğrulanmayan ceset kalıntıları bulduğu belirtilen açıklamada, kalıntıların kimliğinin belirlenmesine yönelik inceleme sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 18 Temmuz'da kuzey Irak'ta düşürülen tek yönlü İran saldırı İHA'sına ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 ABD askerinin hayatını kaybettiği, olayda bir askerin de hafif yaralandığı bildirildi.

CENTCOM, dün yaptığı açıklamada, Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan İran saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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