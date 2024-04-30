ABD Üniversitelerinde Filistin Destekçisi Protestolar Devam Ediyor
ABD'de, Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin destekçisi protestolara, San Francisco Eyalet Üniversitesi öğrencileri de katıldı. SFSU kampüsünde çadırlar kurularak miting düzenlendi. Öğrenciler, üniversite yönetiminden taleplerini dile getirdi ve İsrail'e askeri malzeme üreten firmalarla olan ticari anlaşmaların sonlandırılmasını istedi. Protestolar, diğer üniversitelerde de devam ediyor.
NEW ABD'de, Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin destekçisi protestolara, ülkenin en batısındaki San Francisco Eyalet Üniversitesindeki (SFSU) öğrenciler de dahil oldu.
AA ekibi, SFSU kampüsüne, ilki Columbia Üniversitesinde kurulan "Gazze Dayanışma Kampı" benzeri, 20'nin üzerinde çadırın yerleştirildiğini görüntüledi.
Üniversite öğrencileri, düzenledikleri mitingde, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarken, dağıttıkları bildiride üniversite yönetiminden isteklerini, "Potansiyel öğrenci gösterilerine karşı polis güçlerini göndermekten kaçının. Öğrencilere karşı akademik misillemeden kaçının ve öğrencilerin kampüste protesto hakkına saygı gösterin." şeklinde sıraladı.
Öğrenci temsilcileri, SFSU'nun İsrail'e askeri malzeme üreten Lockheed Martin, HP gibi firmalarla olan ticari anlaşmalarına son vermesini istedi.
SFSU'daki protesto gösterileri, California'daki Stanford ve UC Berkeley üniversitelerinde devam eden gösterilerin ardından geldi.
ABD medyasına göre ülke genelinde 70'ten fazla üniversitede Filistin'e destek protestoları düzenlenirken, yüzlerce öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.