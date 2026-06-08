Haberler

CENTCOM: ABD Umman Körfezi'nde boş petrol tankerini vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde İran ablukasını ihlal etmeye çalışan Palau bayraklı boş bir petrol tankerini F/A-18 savaş uçağıyla vurarak hareket kabiliyetini kaybettirdiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusunun Umman Körfezi'nde İran'a yönelik ablukayı ihlal etmeye çalıştığı gerekçesiyle Palau bayraklı boş bir petrol tankerini vurduğunu bildirdi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "M/T Marivex" adlı tankerin, ABD güçlerinin uyarılarına ve yönlendirmelerine uymamasının ardından USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinden kalkan bir F/A-18 Super Hornet savaş uçağı tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Makine dairesi ve dümen sisteminin hassas güdümlü mühimmatla hedef alındığı vurgulanan açıklamada tankerin hareket kabiliyetini kaybettiği ve İran'a gidişinin engellendiği ifade edildi.

Açıklamada, tankerin, Palau bayraklı boş bir petrol tankeri olduğu belirtildi.

ABD güçlerinin 13 Nisan'da başlattığı İran ablukası kapsamında 7 geminin hedef alındığı aktarılan açıklamada, uyarılara riayet eden 134 geminin rotasını değiştirdiği, insani yardım taşıyan 42 geminin ise geçişine izin verildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
'Grup toplantısı' restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi

Kavga büyüyor! Özel de açıklama yaptı, aynı saati verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor

Safi'nin sonunu getiren sözler! Bedeli çok ağır oldu
Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Giderayak son kıyağını yapmış! Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım'a bildirdi

Giderayak son kıyağını yapmış!

Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi

Sedat Peker'in en zor günü! Hastane odasından video paylaştılar
Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı! İşte maliyeti

Süper Lig devi, taraftarlarının beklediği yeni yıldızını açıkladı
8 ayrı suçtan aranan ve 24 yıl hapis cezası bulunan firari ekmek fırınında yakalandı

8 ayrı suçtan 8 yıldır aranıyordu! En olmadık yerde ortaya çıktı
Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör!