ABD Ulusal Muhafızları Chicago'ya Yolda

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Ulusal Muhafız birliklerinin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentine doğru yola çıktığını belirtti.

CNN'in haberine göre Adalet Bakanı Bondi, Senato Yargı Komitesi oturumunda, Ulusal Muhafız birliklerinin konuşlandırılması kararına ilişkin konuştu.

Birliklerin Chicago'ya doğru yola çıktığını bildiren Bondi, "Eğer vatandaşlarınızı korumazsanız, (ABD Başkanı Donald) Trump korur." ifadesini kullandı.

Trump, Chicago kentindeki şiddet olayları ve suç oranlarını gündeme getirerek federal çabalarla Chicago'yu yeniden "güvenli bir yer" haline getireceklerini söylemişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve diğer federal kurumların Chicago'daki şiddet olaylarının azaltılmasına önemli katkı sağladığını vurgulayan Trump, kentte halen büyük bir hamleye ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik askeri hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.