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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Görevden Almalar ve Reform Çabaları Başlattı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Görevden Almalar ve Reform Çabaları Başlattı
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Tulsi Gabbard, Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Vekili Mike Collins ve yardımcısı Maria Langan-Riekhof'u görevden aldı. Gabbard, istihbarat camiasının siyasallaşmasını önlemeyi hedefliyor.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Ulusal İstihbarat Konseyi (NIC) Başkan Vekili Mike Collins ve yardımcısı Maria Langan-Riekhof'un görevine son verdi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Gabbard ayrıca daha önce Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) ofis alanındaki NIC'ın yerini değiştirerek Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) binasına taşıdı.

ODNI sözcüsü, Collins ve Riekhof'un görevden alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Gabbard'ın ABD Başkanı Donald Trump ile istihbarat camiasının "silah haline getirilmesi ve siyasallaşmasına son vermek" için çalıştığını savundu.

ODNI 9 Nisan'da, Gabbard'ın talimatı üzerine 18 istihbarat kurumunda görevli personeli ve işleyişi denetleyecek "Direktörün Girişimler Grubu"nun kurulduğunu açıklamış grubun "istihbarat camiasındaki siyasallaşmanın" önüne geçme ve kamu yararına olan bilgilerin gizliliğini kaldırma yönünde çalışmaları önceleyeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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