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ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Görevden Alındı

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ABD'de Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü General Tim Haugh ve yardımcısı Wendy Noble görevden alındı. Senatör Mark Warner, bu kararın siber tehditlerle mücadelede etkisiz olacağını belirtti.

ABD'de Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü General Tim Haugh'un görevden alındığı bildirildi.

Washington Post'un ismi paylaşılmayan 3 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Haugh ile yardımcısı Wendy Noble görevlerinden alındı.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi Senatör Mark Warner, söz konusu görevden alma kararlarına tepki gösterdi.

Warner, "ABD'nin benzeri görülmemiş siber tehditlerle karşı karşıya olduğu bir zamanda, (Haugh'u) kovmak Amerikalıları nasıl daha güvende kılacak?" dedi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün, aşırı sağcı aktivist Laura Loomer ile Oval Ofis'te görüşmesinin, görevden alma kararında etkili olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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