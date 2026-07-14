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ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesinin "oluşturduğu tehdidi" ortadan kaldırmayı hedefliyor

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ABD hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) ABD egemenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu belirterek, mahkemenin etkisiz hale getirilmesi için diplomatik temaslar, vize iptalleri ve yaptırımlar dahil kapsamlı bir girişim başlattığını duyurdu.

ABD hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ABD'nin egemenliğine yönelik "oluşturduğu tehdidi" ortadan kaldırmayı hedeflediğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, UCM'ye yönelik bir girişim başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, girişimin, UCM'nin "ABD'nin egemenliğini tehdit etme yeteneğini sistematik olarak etkisiz hale getirmek" amacıyla hükümetin tüm birimlerinin katılımıyla yürütüleceği vurgulandı.

UCM'nin ABD askerleri ve yetkilileri üzerinde yargı yetkisinin ABD tarafından hiçbir zaman kabul edilmediğine işaret edilen açıklamada, Mahkemenin daha önce ABD'li askerler ve istihbarat görevlileri hakkında soruşturma açtığı ve bu dosyaları kapatmayı reddettiği kaydedildi.

Açıklamada, "UCM'nin Amerikalılar için oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik girişimde hiçbir diplomatik seçenek göz ardı edilmeyecektir." ifadesine yer verildi.

Girişimin UCM'ye karşı çeşitli adımlar içereceğine dikkati çekilen açıklamada, yabancı ülkelerle yürütülecek diplomatik temaslarda UCM'nin oluşturduğu risklerin vurgulanacağının ve ülkelerin Mahkemeden çekilmelerinin isteneceğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca, girişim kapsamında UCM'nin yetkisini tanımayan ülkelere yönelik denetimlerin artırılacağı, UCM personeline yönelik vize iptalleri ve seyahat yasaklarının uygulanacağı, Mahkeme ile bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların da genişletileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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