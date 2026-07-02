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ABD Adalet Bakan Vekili, UCM'nin Amerikalılar üzerinde yargı yetkisi olmadığını savundu

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ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Amerikan vatandaşları üzerinde yargı yetkisi olduğu iddialarını reddederek, mahkemenin hukuksuz ve gayrimeşru bir tutum sergilediğini belirtti. Blanche, 2002 tarihli Amerikan Askeri Personelini Koruma Yasası'na atıfta bulunarak ABD'nin egemenliğini savunmaya kararlı olduklarını vurguladı.

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Amerikan vatandaşları üzerindeki yargı yetkisine dair her türlü iddiayı reddettiklerini bildirdi.

Blanche, UCM'ye gönderdiği mektupta, Mahkeme'nin ABD vatandaşları üzerinde yargı yetkisi olduğuna dair iddiaları reddettiğini belirtti.

UCM Başkanı Yargıç Tomoko Akane'ye gönderdiği mektupta Blanche, ABD'nin mahkemeyi kuran anlaşma Roma Statüsü'ne taraf olmadığını ve bu nedenle UCM'nin yargı yetkisini hiçbir zaman kabul etmediğini savundu.

Blanche, UCM'nin giderek artan şekilde hukuksuz ve gayrimeşru bir tutum sergilediğini ileri sürerek "Mahkemenin seçici uygulama geçmişi ve kurum içi usulsüzlüklere dair inandırıcı iddialar, UCM'nin tarafsızlığı, güvenilirliği ve meşruiyeti konusunda ciddi şüpheler uyandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD'li askeri personel, hükümet yetkilileri ve siviller üzerinde UCM'nin yargı yetkisini reddeden 2002 tarihli "Amerikan Askeri Personelini Koruma Yasası"na da atıfta bulunan Blanche, "Adalet Bakanlığı, ulusumuzun egemenliğini savunmaya ve ABD vatandaşlarının haklarını, hukuka aykırı uluslararası yetki aşımı girişimlerine karşı korumaya kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Blanche, ABD'nin, halkının özgürlüğünü ve güvenliğini, herhangi bir seçmen kitlesine karşı hesap verme yükümlülüğü bulunmayan veya Anayasa'ya bağlılık taşımayan, "Lahey'deki yabancı bir mahkemenin tasarrufuna bırakmayacağını" kaydetti.

Amerikan Askeri Personelini Koruma Yasası, ABD personelini ve hükümet yetkililerini Lahey merkezli UCM'nin yargı yetkisinden korumak amacıyla 2002 yılında çıkarılan bir federal yasa olarak, herhangi bir tutuklama emri veya talebiyle, vatandaşlarının gözaltına alınmasına karşı Washington'a her türlü aracı kullanma yetkisi veriyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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