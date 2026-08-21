Haberler

ABD uçak gemisi Lincoln Orta Doğu'dan dönüşe geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, uzun süredir bölgede görev yapan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün eve dönüş yolculuğuna birkaç gün önce başladığı ifade edildi.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, uzun süredir bölgede görev yapan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün eve dönüş yolculuğuna birkaç gün önce başladığı ifade edildi.

NBC News'in haberine göre, ismi verilmeyen ABD'li bir yetkili "USS Abraham Lincoln"ün uzun süreli görevinin ardından eve dönüş yolunda olduğunu söyledi.

ABD'li yetkili, geminin birkaç gündür seyir halinde olduğunu ve birkaç hafta içinde San Diego'ya dönmesinin beklendiğini kaydetti.

ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün yerini alması planlanan USS George Washington uçak gemisi dün Orta Doğu'ya ulaşmıştı.

Yaklaşık 250 gündür aralıksız görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki personelin psikolojik durumunun iyi olmadığı yönündeki tartışmaların ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bölgeye USS George Washington uçak gemisini gönderme kararı almıştı.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gram altında 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı

Gram altında 4 ay sonra bir ilk
Dursun Özbek en sonunda patladı: Bıktım

"Ben bundan bıktım" diyerek patladı
Sıkı durun geliyor! Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı

Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı
Müteahhit kendi yaptığı binayı 'Bu vebali taşımam” diyerek ihbar etti! Hepsi yıkılacak

Yaptığı binayı "Bu vebali taşımam” diyerek ihbar etti! Hepsi yıkılacak
Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu 52 kişi öldü

İşçileri taşıyan tekne alabora oldu: 52 kişi yaşamını yitirdi
Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme! SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı

Suriye’de tarihi gelişme! Tüm dengeler altüst
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası

Fener taraftarını kahreden haberi duyurdular