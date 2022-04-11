ABD-Türkiye Hattında Aile İçi Şiddet İddiası

Yalçın Çalışkan, adını California'da yaşayan oğlunu 6 yıldır göremediği iddiasıyla başlattığı protesto yürüyüşüyle duyurdu. İddiaların hedefindeki Amerikalı eş Suzette Valera ise, eşinden sözlü ve fiziksel şiddet gördüğü için İstanbul'daki ABD konsolosluğu yardımıyla ülkesine dönebildiğini söylüyor

DailyMotion.com / Güncel