ABD-Türkiye Hattında Aile İçi Şiddet İddiası - Haberler

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ABD-Türkiye Hattında Aile İçi Şiddet İddiası

DailyMotion.com - Güncel
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Yalçın Çalışkan, adını California'da yaşayan oğlunu 6 yıldır göremediği iddiasıyla başlattığı protesto yürüyüşüyle duyurdu.

Yalçın Çalışkan, adını California'da yaşayan oğlunu 6 yıldır göremediği iddiasıyla başlattığı protesto yürüyüşüyle duyurdu. İddiaların hedefindeki Amerikalı eş Suzette Valera ise, eşinden sözlü ve fiziksel şiddet gördüğü için İstanbul'daki ABD konsolosluğu yardımıyla ülkesine dönebildiğini söylüyor

DailyMotion.com / Güncel

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