İsrail basını: ABD'li büyükelçi, İran ile savaşta İsrail'in Demir Kubbe'yi BAE'ye gönderdiğini teyit etti

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, savaş sırasında İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne Demir Kubbe hava savunma sistemleri gönderdiğini açıkladı. Bu durum, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin derinleştiğini gösteriyor.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz'un, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Demir Kubbe hava savunma sistemleri gönderdiğini teyit ettiği belirtildi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Waltz, İsrail'in New York'taki BM Misyonu tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Konuşmasında Waltz, "BAE'nin, İsrail tarafından kendisine sağlanan Demir Kubbe'yi kullandığını gördük." ifadelerini kullandı.

Waltz, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında İsrail'in BAE'ye Demir Kubbe hava savunma sistemleri gönderdiğini teyit eden ilk yetkili oldu.

ABD merkezli Axios haber platformunun adı açıklanmayan iki İsrailli ve bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı 26 Nisan tarihli haberinde, İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığı ileri sürülmüştü.

Axios'a konuşan yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca İsrail askerinin BAE'ye gönderilmesi talimatını verdiğini iddia etmişti.

BAE'nin ABD ve İsrail'den sonra Demir Kubbe hava savunma sisteminin kullanıldığı ilk ülke olduğunun altını çizen yetkililer, Demir Kubbe'nin BAE'ye atılan düzinelerce İran füzesini engellediğini savunmuştu.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
