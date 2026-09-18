ABD Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a elma sirkesi sıkan kişiye 1 yıl 2 ay hapis

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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'a ocak ayında düzenlenen bir etkinlik sırasında elma sirkesi püskürterek saldıran Anthony Kazmierczak, 1 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki federal mahkeme, Kazmierczak'a ilişkin görülen davada kararını açıkladı.

Mahkeme, ocak ayında katıldığı bir etkinlik sırasında Omar'a elma sirkesi sıkarak saldıran Kazmierczak'ın 1 yıl 2 ay hapse çarptırılmasına hükmetti.

Davayı gören yargıç Joan Ericksen, saldırının önceden planlandığına dikkati çekerek, "Kamu görevlisine saldırmak siyasi bir mesaj değildir. Bu, yanlış, bencilce ve demokratik toplum anlayışıyla bağdaşmayan bir eylemdir." ifadesini kullandı.

Ilhan Omar'a saldırı

ABD'de Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Omar, 27 Ocak'ta Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını eleştirdiği sırada, kendisine yaklaşarak elma sirkesi püskürten bir kişi tarafından saldırıya maruz kalmıştı.

ABD polisi, 55 yaşındaki saldırgan Anthony Kazmierczak'ın gözaltına alındığını ve tutuklandığını açıklamıştı.

Kazmierczak, mayısta çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Kaynak: AA