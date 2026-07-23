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ABD Meclisi'nden Trump'ın İran yetkilerine kısıtlama

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ABD Temsilciler Meclisi, 4 Cumhuriyetçi milletvekilinin desteğiyle Trump yönetiminin İran'la savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıyı 214-208 oyla kabul etti; kararın yasa gücü bulunmuyor, Senato da benzer bir girişimi oylayacak.

ABD Kongresinin Temsilciler Meclisi kanadı, Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik savaş yetkilerini kısıtlama yönünde karar aldı.

Temsilciler Meclisi, 4 Cumhuriyetçi üyenin de desteğiyle Demokrat kanat tarafından sunulan ve Trump yönetiminin İran'la savaşma yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan tasarıyı onayladı.

Söz konusu karar 208 "hayır" oyuna karşı, 214 "evet" oyuyla kabul edilirken, Cumhuriyetçi Temsilciler Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett ve Warren Davidson, parti çizgilerini aşarak Demokratlara destek verdi.

Temsilciler Meclisinin Trump yönetiminin İran'la savaş yetkilerini kısıtlama kararı önemli bir kınama niteliğinde ön plana çıkarken, bu karar Senatodan geçse bile ABD hükümetini savaşı sona erdirmeye zorlama yetkisine sahip değil.

ABD'de, Başkan'ın imzası veya vetosuna sunulmayan eş zamanlı kararların yasa gücü bulunmuyor.

Ayrıca ABD Senatosunun, bugün ilerleyen saatlerde Trump'ın İran'daki savaş yetkilerini sınırlamaya yönelik kendi girişimini oylaması bekleniyor.

Kaynak: AA
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