ABD, Tayland ile Kamboçya arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Güncelleme:
ABD, Tayland ile Kamboçya arasında 7 Aralık'ta başlayan çatışmaların ardından bugün ilan edilen ateşkesin memnuniyetle karşılandığını açıkladı ve tarafların barış anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

ABD, Tayland ile Kamboçya arasında 7 Aralık'ta başlayan son sınır çatışmalarının ardından ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Tayland ile Kamboçya arasında bugün ilan edilen ateşkese ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, tarafların ateşkes konusunda anlaşmaya varmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Her iki ülkeye de bu taahhüde derhal uyma çağrısı yapılan açıklamada, tarafların ekimde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da imzalanan barış anlaşmasının şartlarını tam olarak uygulaması istendi.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Bu ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden çatışmalar başlamış, çatışmalar nedeniyle iki taraftan 900 bini aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık'ta yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamıştı.

Tarafların bugün imzaladığı "Ortak Bildiri" kapsamında iki ülke arasında derhal ateşkes ilan edildiği bildirilmişti.

