Haberler

ABD, Suudi Arabistan'a Husi saldırılarını kınadı, İran'a desteği kesme çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, BM Güvenlik Konseyinde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı ve İran'a Husilere verdiği desteği sonlandırma çağrısı yaptı. Büyükelçi Jeff Bartos, Husilerin Tahran'ın araçları olduğunu ve bölgesel istikrarı tehdit ettiğini savundu.

BİRLEŞMİŞ ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını "şiddetle" kınadığını belirterek, İran'a Husilere verdiği desteği sonlandırma çağrısı yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden BM Yönetim ve Reform Sorumlusu Büyükelçi Jeff Bartos, " Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Yemen'deki gelişmeleri ele almak için toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuştu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil altyapı ve havalimanlarına yönelik saldırılarını "şiddetle" kınadıklarını söyleyen Bartos, İran'a Husilere verdiği desteği sona erdirme çağrısında bulundu.

Bartos, "ABD, terörist Husilerin devam eden tırmanışından ciddi şekilde endişe duymaktadır." dedi.

Husileri Tahran'ın "araçları" olarak hareket etmekle suçlayan Bartos, Husilerin faaliyetlerinin bölgesel istikrarı baltaladığını, denizcilik ulaşımını tehdit ettiğini ve sivilleri terörize ettiğini savundu.

Bartos, Washington'ın Husi tehdidine karşı koymak, seyrüsefer haklarını ve özgürlüklerini korumak, bölge genelinde uzun vadeli istikrarı teşvik etmek için bölgesel ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya kararlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Rusya'nın kalbini vurdular! 1900 KM'den tam isabet

Ülkenin kalbini vurdular! 1900 KM'den tam isabet
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 Nobel Barış Ödülü 'ilk'lerin kadını Navi Pillay'in oldu

2026 Nobel Barış Ödülü 'ilklerin kadını'na verildi
Camilerde Gazze hutbesi! Diyanet’ten boykot çağrısı

Camilerde "Gazze" hutbesi! Diyanet'ten önemli çağrı
TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı

Vincenzo Montella'nın geleceği belli oldu
450 bin liralık çantası konuşulmuştu! Demet Şener'den yeni açıklama

Bu çanta için 1 yıl bekledi, 450 bin lira ödedi: Henüz hiç kullanmadı!
Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı maçta yok

Galatasaray'a müjde! Barcelona'nın yıldızı İstanbul'a gelemiyor

Aydın'da tur otobüsüyle uçurumdan yuvarlanan minibüs bu hale geldi! 2 ölü, 9 yaralı

Uçurumdan yuvarlanan minibüs bu hale geldi
Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti

Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti