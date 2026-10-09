ABD, Suudi Arabistan'a Husi saldırılarını kınadı, İran'a desteği kesme çağrısı yaptı

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BİRLEŞMİŞ ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını "şiddetle" kınadığını belirterek, İran'a Husilere verdiği desteği sonlandırma çağrısı yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden BM Yönetim ve Reform Sorumlusu Büyükelçi Jeff Bartos, " Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Yemen'deki gelişmeleri ele almak için toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuştu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil altyapı ve havalimanlarına yönelik saldırılarını "şiddetle" kınadıklarını söyleyen Bartos, İran'a Husilere verdiği desteği sona erdirme çağrısında bulundu.

Bartos, "ABD, terörist Husilerin devam eden tırmanışından ciddi şekilde endişe duymaktadır." dedi.

Husileri Tahran'ın "araçları" olarak hareket etmekle suçlayan Bartos, Husilerin faaliyetlerinin bölgesel istikrarı baltaladığını, denizcilik ulaşımını tehdit ettiğini ve sivilleri terörize ettiğini savundu.

Bartos, Washington'ın Husi tehdidine karşı koymak, seyrüsefer haklarını ve özgürlüklerini korumak, bölge genelinde uzun vadeli istikrarı teşvik etmek için bölgesel ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya kararlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA