Haberler

ABD Savunma Bakanı, Suriye'de 13 Aralık'taki saldırının ardından operasyon başlattıklarını açıkladı

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Suriye'de DEAŞ üyesinin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden askerler ve vatandaş için 'Şahin Gözü Operasyonu'nu başlattıklarını açıkladı. Hegseth, bu operasyona bir intikam ilanı olarak bakıldığını ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 13 Aralık'ta Suriye'de terör örgütü DEAŞ üyesinin düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya yanıt olarak bölgede "Şahin Gözü Operasyonu'nu (Operation Hawkeye Strike)" başlattıklarını duyurdu.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

Suriye'nin Palmira kentinde 13 Aralık'ta bir DEAŞ mensubunun ABD askerlerine yönelik saldırısına yanıt olarak Washington yönetiminin Suriye'de "Şahin Gözü Operasyonu" başlattığını bildiren Hegseth, bunun bir savaş başlangıcı değil bir "intikam ilanı" olduğunu ifade etti.

Hegseth, "Vahşi saldırının hemen ardından söylediğimiz gibi, dünyanın herhangi bir yerinde ABD'lileri hedef alırsanız, kısa ve endişe dolu hayatınızın geri kalanını ABD'nin sizi avlayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek geçireceksiniz." ifadelerini kullandı.

13 Aralık'ta, Suriye'de tek başına hareket eden bir DEAŞ üyesinin düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
