ABD'den Sudan'daki "çatışmaları körükleyen" 5 kişi ve kuruma yaptırım kararı
ABD, Sudan'daki ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmaların devam etmesi üzerine 5 kişi ve kuruma yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Taraflar, ateşkesi kabul etmeye ve dış aktörlerin askeri desteğini durdurmasına çağrıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'da ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların 3 yıldır sürdüğüne işaret edildi.
Açıklamada, taraflar, hiçbir ön koşul olmaksızın 3 aylık ateşkesi kabul etmeye ve dış aktörler, taraflara sağladıkları mali ve askeri desteği durdurmaya çağrıldı.
Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.