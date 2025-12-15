ABD'den Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Kast'a tebrik

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan aşırı sağın adayı Jose Antonio Kast'ı tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, seçimlerde gösterdiği başarı dolayısıyla Kast tebrik edildi.

Açıklamada, Kast liderliğinde Şili'nin, kamu güvenliği, düzensiz göçün önlenmesi ve ikili ticari ilişkilerin canlandırılması konularında ABD ile ortak bir zeminde buluşacağına inanıldığı belirtildi.

Şili'de düzenlenen 2. tur devlet başkanı seçimini aşırı sağın adayı Jose Antonio Kast 16 puan farkla kazanmıştı.

Ülkenin yeni lideri Kast kim

Seçimi kazanan Şili'nin aşırı sağ kanadının önde gelen siyasi figürü avukat ve Cumhuriyetçi Parti kurucusu Kast, politik olarak askeri diktatör Augusto Pinochet yanlısı bir geçmişe sahip olmasıyla biliniyor.

Kast, seçim kampanyasında kamu güvenliği, göç kontrolü ve devletin küçültülmesini ön plana çıkarmasının yanı sıra ekonomide serbest piyasa, sosyal politikada ise muhafazakar bir çizgi izliyor.

Kast, ülkenin yeni devlet başkanı olarak, 11 Mart 2026'da düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.