ABD Senatosu, Trump'ın Küba'ya yönelik enerji ambargosuna Kongre onayı gerektiren tasarıyı reddetti

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın ???????Küba'ya yönelik enerji ambargosuna ilişkin Kongre'den onay almasını gerektiren tasarıyı reddetti.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın ???????Küba'ya yönelik enerji ambargosuna ilişkin Kongre'den onay almasını gerektiren tasarıyı reddetti.

Demokrat Senatörler tarafından sunulan ve Trump'ın Küba'ya yönelik enerji ambargosuna Kongreden onay alma şartı getiren tasarıya ilişkin Senatoda oylama yapıldı.

Tasarı, 47 "evet"e karşı, düzenlemenin usule uygun olmadığını savunan Cumhuriyetçi Senatörlerin desteğiyle 51 "hayır" oyuyla reddedildi.

Tasarıyı hazırlayan Demokrat Senatör Tim Kaine, yaptığı açıklamada, enerji ambargosunun Küba'da insani krize yol açtığını belirterek, bu durumun sağlık hizmetlerinde aksamalara neden olduğunu, milyonlarca kişinin temiz suya erişimini zorlaştırdığını ve gıda fiyatlarını artırdığını kaydetti.

Kaine, söz konusu yasal düzenlemenin, Trump'ın Küba'ya yönelik olası bir askeri operasyon başlatmasını önlemeyi de amaçladığını vurguladı.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
