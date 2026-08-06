Fauci'ye 'Kongre'ye itaatsizlik' soruşturması

ABD Senatosu, Kovid-19 salgınıyla ilgili Kongre'de katıldığı oturumda hiçbir soruyu yanıtlamayan eski ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci hakkında "Kongre'ye itaatsizlik" suçlamasıyla soruşturma açılmasını talep etti.

Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesinde yapılan oylamada, Kovid-19'la mücadelede ABD'deki en önemli ve tartışmalı isimlerden biri olan Dr. Fauci suçlu bulundu.

Oylamada, geçen hafta katıldığı Kongre oturumunda salgınla mücadeleyle ilgili hiçbir soruyu yanıtlamayan Fauci'nin bu şekilde Kongre'nin çalışmasını engellediği ve "Kongre'ye itaatsizlik" ettiği sonucuna varıldı.

Senatörler, Fauci'nin Amerikan kamuoyunun tüm yaşam tarzını etkileyen önemli kararlara imza atan bir isim olduğunu ve Anayasa'nın 5. maddesine dayanarak 100'den fazla soruya yanıt vermeyi reddetmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Komite, Adalet Bakanlığının Fauci hakkında bir soruşturma başlatması talebinde de bulunarak dosyanın Bakanlığa gönderileceğini belirtti.

Komite Başkanı Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul, Fauci'nin geçen yıl Demokrat Başkan Joe Biden'dan af aldığı ve dolayısıyla kovuşturma tehdidinden endişe duymasına gerek olmadığı için anayasal korumanın geçerli olmadığını belirtti.

Fauci ve ihlal kararına karşı çıkan Demokratlar ise Cumhuriyetçilerin onu kovuşturmaya tabi tutma isteğinin kamuoyunda yaygın olması nedeniyle Fauci'nin haklı gerekçelerle soruşturmadan endişe ettiğini savundu.

Geçen hafta ABD Kongresinde yapılan oturumda, Dr. Fauci, Kovid-19 salgını dönemiyle ilgili sorulara cevap vermeme hakkını kullanmış ve bu durum kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Fauci, Komite üyelerinin her sorusuna, "Avukatımın tavsiyesi üzerine Anayasa'nın 5. maddesi kapsamındaki haklarıma dayanarak, saygıyla cevap vermeyi reddediyorum." sözlerinin dışında hiçbir şey söylememişti.

Bunun üzerine Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, güvenlik görevlilerine Fauci'nin avukatlarından birini Komitenin duruşma salonundan çıkarmaları emrini vermişti.

Senatör Paul, Fauci'ye, "Kongre soruşturmasını engellemek yasa dışıdır. Bugün ifade vermeyi reddetmenizin sonuçları olacaktır." şeklinde seslenmişti.

Paul, duruşmanın başında Fauci'ye, ABD vergi mükelleflerinin parasıyla Çin'deki bir laboratuvarda yeterli güvenlik standartları olmadan yapılan araştırmaların neden finanse edildiği sorusunu yöneltmiş ve "Amerikan halkı bir özrü hak ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu duruşma öncesinde Rand Paul, Kovid-19 salgınının ilk günlerinden itibaren Fauci'nin tuttuğu 1000 sayfayı aşkın özel günlük kayıtlarını yayımlamış ve eski Direktör'ün notlarının, koronavirüsün kökenlerini kamuoyuna farklı şekilde yansıttığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA