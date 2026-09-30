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ABD Senatosu, Batı Şeria ihlalleri tasarısını 51'e karşı 47 oyla reddetti

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ABD Senatosu, Trump yönetiminin Batı Şeria'daki insan hakları ihlallerini Kongre'ye raporlamasını öngören tasarıyı 47 evet, 51 hayır oyuyla reddetti. Tasarı kabul edilseydi rapor 30 gün içinde sunulacak, aksi halde İsrail'e giden güvenlik yardımları engellenebilecekti.

ABD'de Senato, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da giderek artan insan hakları ihlallerini Kongre'ye raporlamasını öngören karar tasarısını reddetti.

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD Senatosunda yapılan oylama sonucunda, Filistin'deki şiddet olaylarının belgelenmesi amacıyla Demokratlar tarafından sunulan karar tasarısı, 47 evet oyuna karşı 51 hayır oyuyla reddedildi.

Senatoda reddedilen önerge, Dışişleri Bakanlığının, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli çocukları alıkoyması ve ABD vatandaşlarının öldürülmesi dahil olmak üzere insan hakları ihlallerine ilişkin Kongreye rapor sunmasını öngörüyordu.

Karar tasarısının kabul edilmesi halinde, Trump yönetiminin ihlallerle ilgili raporu en geç 30 gün içinde Kongreye sunması gerekecekti, aksi durumda İsrail'e giden güvenlik kategorisindeki yardımların büyük çoğunluğunun engellenmesi söz konusu olacaktı.

Karar tasarısını sunan Demokrat Senatörlerden Chris Van Hollen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu sonuca tepki gösterdi.

Van Hollen, 47 senatörün her gün adaletsizliklere maruz kalan Filistinliler ile Batı Şeria'da öldürülen 9 ABD vatandaşı için hesap verilmesini öngören karar tasarısına destek verdiğini belirtti.

Tasarının şimdiye kadarki en güçlü desteği aldığını kaydeden Van Hollen, "Cumhuriyetçiler bizi engelledi ancak adaleti sağlayana kadar durmayacağız." ifadesini kullandı.

"Suç ortaklığımıza son vermenin zamanı geldi"

Senato kürsüsünden Filistin'deki soykırıma dikkati çeken Demokrat Senatör Tim Kaine de Batı Şeria'daki durumu "çok vahim" olarak nitelendirerek, Filistin halkına yönelik hiçbir şekilde hesap sorulmayan ciddi saldırılar yaşandığına dair kamuoyuna yansıyan önemli örnekler olduğunu belirtti.

Senatör Bernie Sanders da burada yaptığı konuşmada, "Yeter artık. ABD, gerek Batı Şeria olsun gerek Filistin olsun bu şiddeti finanse etmeye ve olup bitenlere göz yummaya devam edemez. Suç ortaklığımıza son vermenin zamanı geldi." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
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