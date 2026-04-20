ABD'li Senatör Scott: "2018'de Erdoğan'a Söyledim ve Tekrar Söylüyorum, F35'i Alamayacaksınız"

Florida Senatörü Rick Scott, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılamayacağını ve ABD yapımı savunma platformlarını satın alamayacağını iddia etti. Scott, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almasının sonuçlarına dikkat çekti.

Scott, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın, beşincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almasından sonra F-35 programından çıkarılmasına" ilişkin söylemlerini alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Hamas'ı, Müslüman Kardeşler'i finanse eden, İsrail'den nefret eden, Rusya ve İran'ı seven ülke... F35, F16 ve diğer Amerikan yapımı savunma platformlarını almada bol şanslar... 2018'de (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a söyledim ve tekrar söylüyorum: F35'i alamayacaksınız."

Kaynak: ANKA
