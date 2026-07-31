Haberler

ABD, Sebte'deki düzensiz göç hareketinin Madrid yönetiminin kasıtlı çabasının sonucu olduğunu savundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'deki (Ceuta) düzensiz göç hareketlerinin, İspanyol yönetiminin Avrupa'ya "kitlesel yasa dışı göçü mümkün kılmak ve kolaylaştırmak için kasıtlı çabalarının doğrudan bir sonucu" olduğunu savundu.

ABD, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'deki (Ceuta) düzensiz göç hareketlerinin, İspanyol yönetiminin Avrupa'ya "kitlesel yasa dışı göçü mümkün kılmak ve kolaylaştırmak için kasıtlı çabalarının doğrudan bir sonucu" olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'deki düzensiz göç hareketlerine ilişkin ABD'nin İspanya halkının ve tüm Avrupalıların yanında olduğu belirtildi.

Bu durumun, İspanyol yönetiminin Avrupa'ya "kitlesel yasa dışı göçü mümkün kılmak ve kolaylaştırmak için kasıtlı çabalarının doğrudan bir sonucu" olduğu ileri sürülen açıklamada, "Bu tehditten hem yurt içinde hem de yurt dışında Amerikalıları korumak için harekete geçmeyi düşünüyoruz ve benzer seçenekleri değerlendiren diğer Avrupalı ??müttefiklere yardım etmeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar

İspanya'ya ilk darbe! Tamamen askıya aldılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi

Yürek burkan görüntü
Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı

Katliam gibi kaza: Onlarca ölü ve yaralı var
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı

Bunlar mı işçiyi temsil edecek? 1 milyon TL maaş alıyor

Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde çekilen görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...