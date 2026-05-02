ABD Savunma Bakanlığı, 8 Yapay Zeka Şirketiyle Anlaşmalar İmzaladı

LOS ANGELES, 2 Mayıs (Xinhua) -- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), sekiz yapay zeka şirketiyle, bakanlığın gizli ağlarında gelişmiş yapay zeka yeteneklerinin operasyonel kullanımına yönelik anlaşmalar imzalandığını duyurdu.

Söz konusu şirketlerin, SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services ve Oracle olduğu belirtildi.

Pentagon'dan cuma günü yapılan açıklamada, "Bu anlaşmalar, ABD ordusunu yapay zeka öncelikli bir savaş gücüne dönüştürme sürecini hızlandıracak ve personelin tüm muharebe alanlarında karar üstünlüğünü koruma kabiliyetini güçlendirecek" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'nda mayın tespit faaliyetlerinde yapay zeka kullanımını genişlettiği bildirildi. Donanmanın, deniz mayınlarını tespit kapasitesini artırmak amacıyla San Francisco merkezli Domino Data Lab ile 99,7 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Şirketin geliştirdiği yapay zeka yazılımının çok sayıda sensörden gelen verileri analiz ederek, insansız su altı sistemlerinin yeni nesil mayın türlerini çok daha hızlı tespit etmesine olanak sağladığı dile getiriliyor.

