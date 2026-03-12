Haberler

ABD Savunma Bakanı'nın fotoğraflarını "kötü" çeken foto muhabirlerinin basın toplantılarına alınmadığı iddiası

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in basın toplantısında çekilen fotoğrafların kötü çıkması nedeniyle bazı foto muhabirlerinin sonraki toplantılara alınmadığı iddia edildi. Bu durum, medya kuruluşları arasında tartışmalara yol açtı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in 2 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında fotoğraflarının "kötü çekildiği" gerekçesiyle, sonraki toplantılara bazı foto muhabirlerinin alınmadığı ileri sürüldü.

Washington Post (WP) gazetesinin ismini açıklamak istemeyen 2 kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanı Hegseth'in, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemelerine ilişkin düzenlediği ortak basın toplantılarına yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı.

Associated Press (AP), Reuters ve Getty Images gibi bazı medya kuruluşlarının 2 Mart'taki basın toplantısında Hegseth'in "kötü" çıkan fotoğraflarını yayımladığı iddia edilen haberde, bakanlıktan da buna tepki geldiği savunuldu.

Haberde, söz konusu kuruluşlarda görevli foto muhabirlerinin 4 ve 10 Mart tarihlerinde Pentagon'da düzenlenen basın toplantılarına katılmalarının engellendiği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

