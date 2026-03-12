ABD Savunma Bakanı'nın fotoğraflarını "kötü" çeken foto muhabirlerinin basın toplantılarına alınmadığı iddiası

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in 2 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında fotoğraflarının "kötü çekildiği" gerekçesiyle, sonraki toplantılara bazı foto muhabirlerinin alınmadığı ileri sürüldü.

Washington Post (WP) gazetesinin ismini açıklamak istemeyen 2 kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanı Hegseth'in, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemelerine ilişkin düzenlediği ortak basın toplantılarına yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı.

Associated Press (AP), Reuters ve Getty Images gibi bazı medya kuruluşlarının 2 Mart'taki basın toplantısında Hegseth'in "kötü" çıkan fotoğraflarını yayımladığı iddia edilen haberde, bakanlıktan da buna tepki geldiği savunuldu.

Haberde, söz konusu kuruluşlarda görevli foto muhabirlerinin 4 ve 10 Mart tarihlerinde Pentagon'da düzenlenen basın toplantılarına katılmalarının engellendiği öne sürüldü.