Haberler

ABD Savunma Bakanı'ndan, askerleri "Trump'a itaatsizliğe çağıran" eski asker ve senatör Kelly'e kınama mektubu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Trump'ın emirlerine karşı çıkan Demokrat Senatör Mark Kelly hakkında kınama mektubu yayımladı ve idari işlem başlattı. Kelly'nin askeri disipline zarar verdiği iddia ediliyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, askerlere "Başkan Donald Trump'ın yasa dışı emirlerine uymaması" çağrısı yapan ABD'li Demokrat Senatör ve eski asker Mark Kelly hakkında kınama mektubu yayımladığını ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kelly ve 5 Kongre üyesinin, 6 hafta önce "askeri disipline zarar vermeyi amaçlayan" bir video yayınladığını savunan Hegseth, emekli yüzbaşı olarak Kelly'nin "askeri adalete karşı hala sorumlu olduğunu" öne sürdü.

Hegseth, Kelly hakkında resmi kınama mektubu yayımladığını, Bakanlığın da emeklilik derecesini düşürmeye ve emekli maaşında azaltmaya gidilmesine ilişkin idari işlem başlattığını kaydetti.

Kelly'nin yanıtını sunması için bir ayı bulunduğuna işaret eden Hegseth, emeklilik derecesi belirleme sürecinin de 45 günde tamamlanacağını belirtti.

Demokrat isimlerin videosu ve Trump'ın cevabı tartışma yaratmıştı

Aralarında Mark Kelly'nin de bulunduğu 6 Demokrat Kongre üyesi, yayınladıkları video mesajda, "askerlere yasa dışı emirleri reddetmeleri için" çağrıda bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın, Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşım, Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Trump da söz konusu videonun haberini alıntılayarak, "Bu, gerçekten çok kötü ve ülkemiz için tehlikeli. Bu sözlere izin verilemez. Bunlar hainlerin kışkırtıcı davranışları. Onları hapse atalım mı? Bunlar, ölüm cezasıyla cezalandırılabilir kışkırtıcı davranışlar." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), söz konusu çağrıya dair Demokrat Senatör ve eski asker Mark Kelly hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü avukat Maduro'yu da savunacak

İşte Maduro'yu savunacak avukat! Tüm dünya yakından tanıyor
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı

Maduro sonrası çantasını topladı! İşte Hamaney'in kaçacağı ülke
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Dünyaca ünlü avukat Maduro'yu da savunacak

İşte Maduro'yu savunacak avukat! Tüm dünya yakından tanıyor
CHP'li başkandan partisine zehir zemberek sözler

CHP'li başkandan partisine zehir zemberek sözler
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri