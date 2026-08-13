Haberler

Hegseth'ten Küba'ya Askeri Tehdit

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Küba'ya yönelik 'askeri seçenekler dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu' söyledi. Ayrıca A3C koalisyonuna Kolombiya'nın katıldığını ve Panama Kanalı'nın güvenliğinin önemini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Küba konusunda "askeri seçenekler de dahil olmak üzere, tüm seçeneklerin masada bulunduğunu" belirtti.

"Amerikan Kartel Karşıtı Koalisyonu (A3C)" toplantısına katılmak üzere Panama'da bulunan Hegseth, burada düzenlenen askeri eğitime katıldı ve gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin, Panama ve Ekvador gibi bölge ülkeleriyle güvenlik ve uyuşturucu kartelleriyle mücadele alanında yakın işbirliği içinde olduğunu aktaran Hegseth, Kolombiya'nın, A3C'ye 19'uncu üye olarak katıldığını ve koalisyonun merkezine ev sahipliği yapmayı teklif ettiğini söyledi.

Hegseth, "Bugün A3C'nin mottosu olarak 'Kötü insanlara kötü şeyler yapıyoruz' cümlesini seçtik." dedi.

ABD'nin bölge ülkeleri için "tercih edilen ortak" olduğunu kaydeden Hegseth, Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerin Güney Amerika'daki faaliyetlerinin ise "sömürü" üzerine kurulduğunu savundu.

"Küba'ya yönelik askeri operasyon" mesajı

Venezuela'da eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD ordusunca alıkonulduğu günü hatırlatan Hegseth, Rusya tarafından sağlanan hava savunma sistemlerinin başkent Caracas'ı korumakta başarısız olduğunu, Kübalı güvenlik görevlilerinin de Maduro'yu koruyamadığını savundu.

Küba'ya ilişkin Washington'ın tutumunu değerlendiren Hegseth, "Askeri seçenekler de dahil tüm seçenekler masada." diye konuştu.

Küba yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteklerini dikkate alması gerektiğini söyleyen Hegseth, Küba ordusunun ABD'nin askeri gücüyle "boy ölçüşemeyeceğini" söyledi.

Panama Kanalı'nın ABD için stratejik önem taşıdığını belirten Hegseth, Panama yönetiminin, "kötü niyetli aktörlerin" kanalın işleyişine müdahale etmesini engelleme konusunda işbirliğine açık olduğunu vurguladı.

Hegseth, "Hiçbir ülkenin Panama Kanalı'nı tehdit unsuru olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Küba ablukası

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı "savaş eylemi" olarak nitelendirerek bunun, Küba halkını "sessizce boğup öldürdüğünü" söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise 23 Temmuz'da basına yaptığı açıklamada, "Küba için değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı." değerlendirmesinde bulunarak Küba'daki yöneticilerin çökmüş bir ideoloji üzerinde ilerleyerek ülkeyi "yok ettiğini" savunmuştu.

ABD basınında, Orta Doğu'da İran ile gerilim sürerken ABD Savunma Bakanlığının, Küba'ya yönelik seçenekleri "sessizce" gözden geçirdiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyon tahmini! Sürpriz revize geldi
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

Yok artık Lukaku! Uçaktan iner inmez yaptığı olay oldu
Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev

Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev
Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar

Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu

Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu! Para trafiği inanılmaz
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar

Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! Silah, para...
Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?
Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi

Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi