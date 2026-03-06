Haberler

ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD ordusunda mühimmat eksikliği olmadığını savundu

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın ABD'nin askeri saldırılarına karşı koyamayacağını belirtti. Hegseth, ABD ordusunun mühimmat eksikliği yaşamadığını ve ilerleyen günlerde savaş yeteneklerinin İran'a karşı artacağını savundu.

NEW ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın ABD'nin saldırılarını sürdüremeyeceğini düşündüğünü belirterek, ABD ordusunda mühimmat eksikliği olmadığını savundu.

Hegseth, Florida'nın Tampa şehrindeki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) karargahında CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile birlikte Orta Doğu'da devam eden ABD askeri harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.

İran'ın ABD'nin saldırılarını sürdüremeyeceğini düşündüğünü belirten Hegseth, "Bu, İran'daki Devrim Muhafızları için gerçekten kötü bir hesaplama. Gördüğünüz gibi burada Amerikan iradesinde hiçbir eksiklik yok." dedi.

Hegseth, ABD ordusunda mühimmat eksikliği olmadığını iddia ederek, saldırı ve savunma silahlarının askeri harekatın ihtiyaç duyulduğu sürece sürdürülmesine olanak tanıdığını savundu.

"Şu ana kadar bir şey gördüğünüzü düşünüyorsanız bekleyin." diyen Hegseth, ilerleyen günlerde ABD ve İsrail'in savaş yeteneklerinin toplamıyla İran'a yansıtılacak savaş gücünün şu ankinden kat kat fazla olacağını öne sürdü."

Hegseth, geçmişte ABD ordusunun "aptalca, politik doğrularla" minimalist çatışma kurallarıyla kısıtlandığını vurgulayarak, şu anda ise savaş alanında azami yetkilerle net hedeflere sahip olduklarını belirtti.

İran'ın ABD'ye ait bir F-15 uçağını düşürdüğü haberiyle ilgili bir soruya Hegseth, " İran, çoğunlukla kendi halkına propaganda yapmak için yalan, aldatma ve sayıları şişirme konusunda elinden gelen her şeyi yapıyor. Kendi nüfuslarını başarılı olduklarına ikna edebileceklerini umuyorlar." şeklinde yanıt verdi.

-"Hava üstünlüğümüz, İran'ı ezici bir güçle vurmamızı sağlıyor"

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper da İran'ın savaş gücü azalırken ABD'nin arttığını savunarak, "Hava üstünlüğümüz, İran'ın ağırlık merkezine ezici bir güç ve erişimle vurmamızı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Cooper, "Sadece son 72 saat içinde, Amerika'nın bombardıman uçakları İran'ın iç kesimlerindeki yaklaşık 200 hedefi vurdu. Sadece son bir saat içinde ABD'nin iki bombardıman uçağı, derine gömülmüş balistik füze fırlatma rampalarına düzinelerce sayıda bir tonluk delici bomba bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

İran Donanmasına yönelik saldırıları da yoğunlaştırdıklarını belirten Cooper, şu ana kadar toplam 30 İran gemisini batırdıklarını söyledi.

Cooper, "Operasyonun başlangıcındaki durumla son 24 saati karşılaştırdığımızda, balistik füze saldırılarının ilk günden bu yana yüzde 90, insansız hava aracı saldırılarının ise yüzde 83 azaldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Askeri saldırıların bir sonraki aşamasında İran'ın gelecekteki füze üretim kapasitesini sistematik olarak ortadan kaldıracaklarını öne süren Cooper, "Bu biraz zaman alacak, ancak güçlerimiz iyi şekilde tedarik edilmiş durumda." diye konuştu.

Kaynak: AA / Islam Doğru
