ABD Savunma Bakanı Hegseth, ülkesinin güney sınırında "operasyonel kontrol" sağladıklarını belirtti

NEW ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin güney sınırında tam olarak "operasyonel kontrol" sağladıklarını ve sınır noktalarından düzensiz göçmen geçişlerinin sıfıra düştüğünü belirtti.

Hegseth, Florida eyaletinde bulunan Amerika Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) karargahında ilk kez düzenlenen Amerika Kartel Karşıtı Konferansı'nda konuştu.

Karayipler, Orta Amerika ve Güney Amerika'dan bölgesel savunma ve güvenlik liderlerinin bir araya geldiği konferansta Hegseth, "Güney sınırımızda artık operasyonel kontrolümüz var. Güney sınırımızdan geçişler sıfıra düştü. Tüm sınırlarımızın her karışında tam operasyonel kontrol sağlayana kadar durmayacağız." dedi.

Hegseth, sınır güvenliğinin "en büyük öncelik" olması gerektiğini belirterek, sınır güvenliğinin ulusal güvenlik anlamına geldiğini söyledi.

"Geçen ay batıracak çok fazla tekne bulamadık"

Uyuşturucuyla mücadelede son haftalarda denizdeki engelleme hedeflerinde keskin bir düşüş yaşandığına dikkati çeken Hegseth, "Geçen ay, tek bir tekneyi bile hedef almadan birkaç hafta geçirdik. Neden? Çünkü batıracak çok fazla tekne bulamadık." diye konuştu.

Hegseth, neredeyse sınırsızca uyuşturucu ticareti yapabilen "uyuşturucu teröristlerine" caydırıcılık uyguladıklarını kaydederek, bu kapsamda uyuşturucu kartelleri ile mücadelede ABD ile işbirliği yapan ülkelere teşekkür etti.

"Son aylarda birçok ülkeyle harika bir işbirliği yaptık ve kartel hedeflerini bulmamıza, tespit etmemize ve ortadan kaldırmamıza destek veren bu salondaki her ülkeye teşekkür etmek istiyorum, sizinle çalışmaya daha yeni başladık." diyen Hegseth, bölgedeki her ortağın güvenlik alanına daha fazla yatırım yapması ve daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi."

Hegseth, salonda temsil edilen tüm ulusların "Batı medeniyetinin çocukları" olduğunu savunarak, bundan dolayı da yeni dünyada aynı çıkarları paylaştıklarını dile getirdi.

Batı uluslarının "Tanrı'nın himayesinde Hristiyan ulus" belirgin özelliğine sahip olması gerektiğini öne süren Hegseth, "küreselleşme inancı"nın hoşgörü adına ulusal kimliklerini silmeyi hedeflediğini savundu.

"Kartel sorunu ancak askeri güçle alt edilebilir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller konferansın açılışında yaptığı konuşmada, ABD'nin batı yarım küre'deki kartellerle mücadelede "bir santim bile geri adım atmayacağını" söyledi.

Miller, "Bu yarım kürede faaliyet gösteren karteller, batı yarım kürenin DEAŞ'ı ve El-Kaide'sidir ve bu örgütlere uyguladığımız acımasız ve gaddar muameleyi onlara da uygulamalıyız. Kartel sorununa ceza hukukuyla çözüm bulunamaz, bu örgütler ancak askeri güçle alt edilebilir." ifadelerini kullandı.

SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan da uyuşturucu kaçakçıları ve kartellerinin kendilerini zenginleştirmek ve nüfuzlarını genişletmek için "terör, şiddet ve yolsuzluk" kampanyaları yürüttüğünü belirtti.

Donovan, "Ülkemizin tüm vatandaşlarını zehirliyor ve öldürüyorlar. Bu sofistike ağlar, sokaklarımızı fentanil, kokain ve diğer uyuşturucularla dolduruyor ve bu uyuşturucular, geleneksel bir savaştan daha yüksek oranda ölüme neden oluyor. Bu, bölgemizde ve tüm yarım küremizde güvenliğe yönelik en büyük tehdittir." ifadelerini kullandı.