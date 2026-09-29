ABD Savunma Bakanı Hegseth, ara seçimlerde dış müdahaleyi önleyecek genelgeyi imzaladı

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, kasımdaki ara seçimlerin "dış müdahalelere karşı korunması" amacıyla Bakanlığın siber kapasitesinin devreye alınmasını öngören genelgeyi imzaladı.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hegseth'in imzaladığı genelge kapsamında ABD Siber Komutanlığı ile ilgili savunma kurumlarına, ara seçim sürecine yönelik yabancı müdahalelerin tespit edilmesi ve engellenmesi talimatı verildi.

ABD Siber Komutanlığı ve Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Orgeneral Joshua Rudd, iki kurumun ülkeyi hedef alan siber tehditleri tespit etmek ve bunlara karşı savunma sağlamak amacıyla işbirliği içinde çalıştığını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell de yerel makamlarla koordinasyon içinde çalışacaklarını vurgulayarak, seçim sürecinin dış müdahalelere karşı korunacağını bildirdi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun üçte biri yenilenecek.

Kaynak: AA