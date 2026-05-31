ABD Savunma Bakanı: Stratejik İstikrara Dayalı Yapıcı Abd-Çin İlişkisi Barış Açısından Anlamlı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin ve ABD liderlerinin mutabık kaldığı stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişki vizyonunun bölge ve dünya barışı açısından anlamlı olduğunu söyledi.

SİNGAPUR, 31 Mayıs (Xinhua) -- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin ve ABD liderlerinin Beijing'de düzenlenen son zirvede mutabık kaldığı, stratejik istikrara dayalı yapıcı bir ABD-Çin ilişkisi kurma vizyonunun "bölgenin ve dünyanın barış tarihi açısından anlamlı" olduğunu söyledi.

Hegseth, cumartesi günü Singapur'da düzenlenen 2026 Shangri-La Diyalog toplantısında Çin delegasyonundan bir üyenin sorusuna yanıt verirken, ABD-Çin ilişkilerinin yeni çerçevesinin gerçek, somut ve bölgenin ve dünyanın barış tarihi açısından anlamlı olduğunu söyledi.

Yapıcı ve stratejik istikrar konusundaki görüşmeler sırasında bizzat bulunduğunu ifade eden Hegseth, "Bence bu, her iki liderin de bu ilişkiden ne beklediğini ortaya koyan çok iyi bir çerçeve oluşturdu" dedi.

Hegseth, "Karşılıklı saygının bulunduğunu, tarafların birbirlerinin kapasite ve gücünün farkında olduğunu ve bu gücün günümüz dünyasında en faydalı şekilde nasıl kullanılabileceğine ilişkin ortak bir anlayış olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
