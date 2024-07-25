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ABD Savunma Bakanı Austin: İlk kez Çin ve Rusya uçaklarının birlikte uçtuğunu gördük

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında dün uçan Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı için dikkat çeken bir yorumda bulundu. Austin, "Burada istihbari konuları tartışmayacağım ancak ilk kez bu iki ülkenin birlikte uçtuğunu görüyoruz." derken, bu gibi durumlarda her zaman müdahaleye hazır olduklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında dün uçan Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı için "ilk kez bu iki ülkenin birlikte uçtuğunu gördüklerini" belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown ile Pentagon'da basın toplantısı düzenledi. ABD ve Kanada'nın birleşik kuruluşu Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında müdahale edilen Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı olayının "sürpriz olmadığını" söyleyen Austin, bu bölgedeki gelişmeleri sürekli izlediklerini kaydetti.

ABD SAVUNMA BAKANI: İLK KEZ BU İKİ ÜLKENİN BİRLİKTE UÇTUĞUNU GÖRÜYORUZ

Austin, "Burada istihbari konuları tartışmayacağım ancak ilk kez bu iki ülkenin birlikte uçtuğunu görüyoruz." İfadesini kullandı. Rus ve Çin uçaklarının ABD ve Kanada hava sahasına girmediklerini, sınıra 300 kilometre kadar yaklaştıklarını belirten Austin, bu gibi durumlarda her zaman müdahaleye hazır olduklarını belirtti.

"ONLAR BİZİ HER ZAMAN TEST EDİYOR"

Austin, Rusya ile Çin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekildiği bir dönemde ABD'yi test edip etmediği şeklinde bir soruya da "Onlar bizi her zaman test ediyor ve bu hiçbirimiz için sürpriz değil." yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanı Austin: İlk kez Çin ve Rusya uçaklarının birlikte uçtuğunu gördükABD Savunma Bakanı Lloyd Austin

"HARRİS KİLİT BİR OYUNCU"

Biden'ın yerine aday gösterilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in güvenlik alanındaki etkisi hakkındaki soru üzerine Austin, "Siyasi yoruma girmeyeceğim ancak 3,5 yıldır kendisiyle toplantılar yapmış, gözlemlemiş biri olarak, her zaman hazırlıklıdır, karmaşık konulara çok faydalı girdiler sağlar." dedi. Harris'i "kilit bir oyuncu" olarak niteleyen Savunma Bakanı, "Bu ülkeyi uluslararası arenada birçok kez temsil etti ve bunu çok profesyonel ve etkili bir şekilde yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

"İSRAİL'E REKOR HIZDA GÜVENLİK YARDIMI YAPTIK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün Kongre'de yaptığı konuşmada ABD'den "Silahları hızlı verin, Gazze'de işimizi hızlı bitirelim" şeklindeki açıklaması için de Austin, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e "rekor bir hızda" güvenlik yardımı yaptıklarını ve bunun devam ettiğini söyledi ve Netanyahu'nun açıklamasına yorum yapmayacağını belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown da benzeri sorulara, Netanyahu'nun Gazze'deki sivil kayıplar konusundaki iddialarını "doğrulayacak veya yalanlayacak rakamları görmediğini" savunarak, İsrailli yetkililerle her görüşmede sivil kayıpların azaltılması ve insani yardımların Gazze'ye ulaşması konusunda baskı yaptıklarını söylemekle yetindi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, binlerce Filistinlinin öldürüldüğü Gazze'nin Refah kentindeki durum için, burada "hiç sivilin öldürülmediğini" öne sürmüştü. Netanyahu, Gazze'de, sivillerin öldürülmesiyle ilgili açıklamaların "yalan" olduğunu öne sürerek, "Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir." iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Lloyd Austin Alaska Rusya Savunma Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Kralçıplak:

Bak sen kuntakinte ye

8
0
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MÜCAHİT KELEŞ:

yakındır sonunuz merak etmeyin mazlumların ahi sizi bulacak

5
1
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ersin avseren:

Söyleyenlere bak

0
0
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