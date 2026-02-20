Haberler

ABD savaş uçaklarının dün Alaska açıklarında Rus uçaklarına karşı havalandığı bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığına (NORAD) bağlı ABD savaş uçaklarının dün Alaska açıklarında Rus savaş uçaklarını önlemek için havalandığı bildirildi.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığına (NORAD) bağlı ABD savaş uçaklarının dün Alaska açıklarında Rus savaş uçaklarını önlemek için havalandığı bildirildi.

NORAD'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) 19 Şubat'ta, iki Tu-95, iki Su-35 ve bir A-50 uçağı saptandığı belirtildi.

Açıklamada, "NORAD, uçakları Alaska ADIZ'inden ayrılana kadar engellemek, kesin olarak tanımlamak ve eşlik etmek için iki F-16, iki F-35, bir E-3 ve dört KC-135 uçağı havalandırdı." ifadesi kullanıldı.

CBS News'in haberinde, Rus uçaklarının, ABD veya Kanada hava sahasına girmediği ve Rusya'nın, Alaska ADIZ'deki faaliyetlerinin tehdit olarak değerlendirilmeyen düzenli bir olay olduğu belirtildi.

Alaska ADIZ, ABD ve Kanada'nın egemen hava sahasının bittiği yerde başlayan, uluslararası hava sahasının bir bölümü olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor

Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Milan Skriniar'ın kasığında kısmi yırtık tespit edildi

Fener taraftarını kahreden açıklama geldi
Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler

Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler
Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor

Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı